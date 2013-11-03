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نمو أرباح إيكاروس الكويتية 19% في الربع/3

Sun Nov 3, 2013 11:26am GMT
 
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الكويت 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها شركة إيكاروس للصناعات النفطية الكويتية اليوم الأحد ارتفاع الأرباح الفصلية 19 في المئة في الربع الثالث.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن الشركة ربحت 1.06 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقابل أرباح قدرها 889 ألف دينار قبل عام.

وبلغت أرباح الشركة 10.1 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل أرباح قدرها 6.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.

(الدولار = 0.2831 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 