ارتفاع طفيف لأرباح الخليج للتأمين الكويتية في 9 أشهر

الكويت 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة الخليج للتأمين الكويتية تحقيق خمسة في المئة ارتفاعا في أرباجها في التسعة أشهر الأولى من 2013.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها بلغت 7.8 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 7.4 مليون قبل عام.

واضاف البيان أن الشركة زادت "صافي الاحتياطيات الفنية" من مليون دينار في 31 ديسمبر الماضي إلى 101 مليون دينار في 30 سبتمبر 2013 "تدعيما لأعمال الشركة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها."