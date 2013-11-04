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طفرة في أرباح العقارات المتحدة الكويتية في الربع/3

Mon Nov 4, 2013 6:25am GMT
 
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الكويت 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت شركة العقارات المتحدة الكويتية طفرة في أرباحها الفصلية التي قفزت 342 في المئة إلى 5.3 مليون دينار (18.7 مليون دينار) في الربع الثالث مقابل أرباح قدرها 1.2 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة في بيان لبورصة الكويت أن أرباحها بلغت 11.3 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2013 مقارنة بمبلغ 17.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.

(الدولار = 0.2828 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 