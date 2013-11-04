طفرة في أرباح العقارات المتحدة الكويتية في الربع/3

الكويت 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت شركة العقارات المتحدة الكويتية طفرة في أرباحها الفصلية التي قفزت 342 في المئة إلى 5.3 مليون دينار (18.7 مليون دينار) في الربع الثالث مقابل أرباح قدرها 1.2 مليون دينار قبل عام.