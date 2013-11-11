مقدمة 1-تراجع صافي ربح زين للاتصالات الكويتية بسبب مشاكل أسعار الصرف

(لإضافة تفاصيل)

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - عزت زين أكبر شركة اتصالات كويتية اليوم الاثنين تراجع صافي الربح في الربع الثالث من العام-وهو الخامس على التوالي - لانخفاض قيمة الجنيه السوداني وتغير أسعار عملات اخرى.

وذكر بيان للشركة أن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 53 مليون دينار (187.2 مليون دولار) مقارنة مع 59.7 مليون قبل عام. وتعمل زين في ثماني دول في الشرق الأوسط وافريقيا.

وفي استطلاع اجرته رويترز توقع محللون أن تبلغ أرباح زين الفصلية 55.1 مليون في المتوسط.

وقالت زين إن صافي الربح سجل ارتفاعا طفيفا ولكنها خسرت 28 مليون دولار بسبب تذبذب أسعار العملات وكان معظم الخسائر في السودان.

وقال الرئيس التنفيذي سكوت جيجنهايمر "لا زالت تذبذات أسعار العملات التي يتعذر تفاديها تؤثر علينا سلبا."

وبلغ ايرادات الربع الثالث 313 مليون دينار مقابل 311 مليونا قبل عام.

وارتفعت ايرادات البيانات 22 بالمئة وشكلت 13 بالمئة من إيرادات الشركة حسب البيان الذي لم يحدد ما إذا كان الرقم يخص الربع الثالث او الاشهر التسعة الأولى من عام 2013.

وأضاف جيجنهايمر أن ارتفاع إيرادات البيانات عوض ثبات وتيرة نمو ايرادات الاتصالات الصوتية موضحا أن نسبة كبيرة من مشتركي الشركة لا يملكون هواتف ذكية ويقيمون في مناطق ريفية حيث يضعف استخدام خدمات البيانات.

وتتنافس زين في الكويت مع الوطنية - وهي وحدة تابعة لاريد القطرية - وفيفا التابعة للاتصالات السعودية في حين شكلت وحدتها العراقيه 40 في المئة من الإيرادات في أول ستة أشهر.