قفزة قوية لأرباح إسكان الكويتية في النصف/1

الكويت 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت شركة تمويل الإسكان الكويتية أرباحا بلغت 8.9 مليون دينار (31.5 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي مقابل 158 ألف دينار قبل عام.

وأ ظهرت النتائج التي نشرتها الشركة بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح الربع الثاني من 2013 بلغت 11.1 مليون دينار مقارنة مع 56 ألف دينار في الفترة المناظرة من 2012.

كانت الشركة خسرت 10.3 مليون دينار في 2012 و10.7 مليون دينار في 2011‬‬‬.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2012 وتخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.