مقدمة 1-هبوط أرباح الكويت الوطني في 2013 بسبب مكاسب استنائية في 2012

(لإضافة أرباح في الربع الرابع وتصريحات مسؤولين وتفاصيل)

الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - عزا بنك الكويت الوطني هبوط أرباحه 22 بالمئة في 2013 إلى مكاسب استثنائية في العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية التي نشرت في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الأربعاء هبوط أرباح أكبر بنك في البلاد إلى 238.1 مليون دينار (842.5 مليون دولار) في 2013 مقابل 305.1 مليون دينار في 2012.

وقال البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن أرباح 2012 "تضمنت 289 مليون دولار أميركي (81.5 مليون دينار كويتي) أرباحا استثنائية ناجمة عن إعادة تقييم حصته في بنك بوبيان الإسلامي بعد دمج ميزانيته."

وأضاف أنه بعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية تكون أرباح البنك "الصافية للعام 2013 قد نمت بواقع 6.5 بالمئة مقارنة مع أرباح العام السابق."

وقال البنك في بيان البورصة إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 30 فلسا للسهم أرباحا نقدية وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم عن 2013. والدينار الكويتي ألف فلس.

وأظهرت حسابات لرويترز هبوط الأرباح الفصلية إلى 39.6 مليون دينار في الربع الرابع من 2013 مقارنة مع 76.2 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2012.

وقال إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إن جميع الأرباح المعلنة "جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي".