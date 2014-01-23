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نمو الأرباح السنوية لبنك بوبيان الكويتي 33% في 2013

Thu Jan 23, 2014 6:03am GMT
 
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الكويت 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت الأرباح السنوية لبنك بوبيان الكويتي التي أعلنت اليوم الخميس 33 في المئة في 2013 لتصل إلى 13.41 مليون دينار (47.5 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 10.05 مليون دينار في 2012.

وقال البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع سبعة أسهم منحة لكل مئة سهم أرباحا عن سنة 2013.

(الدولار = 0.2824 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 