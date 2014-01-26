أرباح دبي الأولى الكويتية تقفز إلى 6.7 مليون دينار في 2013
الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنت اليوم الأحد تحقيق شركة دبي الأولى الكويتية قفزة في أرباحها السنوية في 2013 إلى 6.7 مليون دينار (23.7 مليون دولار) مقابل 784 ألف دينار قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس إدارتها أوصى بعدم توزيع أرباح عن سنة 2013.
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