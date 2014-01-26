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أرباح دبي الأولى الكويتية تقفز إلى 6.7 مليون دينار في 2013

Sun Jan 26, 2014 5:58am GMT
 
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الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنت اليوم الأحد تحقيق شركة دبي الأولى الكويتية قفزة في أرباحها السنوية في 2013 إلى 6.7 مليون دينار (23.7 مليون دولار) مقابل 784 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس إدارتها أوصى بعدم توزيع أرباح عن سنة 2013.

(الدولار = 0.2824 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير إيهاب فاروق)
 