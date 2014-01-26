تراجع أرباح مشاعر القابضة الكويتية 16% في 2013

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة مشاعر القابضة الكويتية اليوم الأحد هبوط أرباحها السنوية 16 بالمئة إلى 3.6 مليون دينار (12.7 مليون دولار) في 2013 مقابل 4.3 مليون دينار في 2012.