أرباح زين الكويتية تهبط 14% في 2013 إلى 216 مليون دينار

الكويت 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - هبطت أرباح زين الكويتية للاتصالات 14 بالمئة إلى 216 مليون دينار (764.9 مليون دولار) في 2013 مقابل 252 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "تأثرت الأرباح الصافية بأكثر من عامل الأول وهو التقلب الحاد لأسعار صرف العملات والذي كلفها 92 مليون دولار والثاني تأثير عمليات إعادة تقييم العملات على الأرباح بقيمة 57 مليون دولار."

وبلغت أرباح الشركة 51 مليون دينار في الربع الرابع مقابل 50.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.