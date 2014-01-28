أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 4% في 2013

الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لبنك الخليج اليوم الثلاثاء ارتفاع الأرباح أربعة بالمئة إلى 32.16 مليون دينار (113.9 مليون دولار) في 2013 مقابل 30.89 مليون دينار قبلعام‭‭‬‬‬.