أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 4% في 2013
الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لبنك الخليج اليوم الثلاثاء ارتفاع الأرباح أربعة بالمئة إلى 32.16 مليون دينار (113.9 مليون دولار) في 2013 مقابل 30.89 مليون دينار قبلعام.
وقال البنك في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع خمسة أسهم لكل 100 سهم عن نتائج 2013.
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