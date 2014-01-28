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أرباح طيران الجزيرة الكويتية ترتفع 20% في 2013

Tue Jan 28, 2014 11:48am GMT
 
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الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها السنوية 20 بالمئة إلى 16.7 مليون دينار (59.1 مليون دولار) العام الماضي مقابل 13.9 مليون دينار في 2012.

وقالت شركة الطيران الخاصة الوحيدة في الكويت في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس إدارتهاأوصى بتوزيع 15 فلسا للسهم أرباحا نقدية عن 2013. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2824 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 