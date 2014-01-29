شركة بيت الطاقة الكويتية تتحول للربحية في 2013
الكويت 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - تحولت شركة بيت الطاقة الكويتية إلى تحقيق أرباح بلغت 1.14 مليون دينار (أربعة ملايين دولار) في عام 2013 مقابل خسارة نحو عشرة ملايين دينار في عام 2012.
وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الأربعاء أن مجلس إدارتها أوصى بعدم توزيع أرباح عن 2013. وتخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
(الدولار = 0.2824 دينار) (تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي - تحرير مصطفى صالح)
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