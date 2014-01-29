شركة بيت الطاقة الكويتية تتحول للربحية في 2013

الكويت 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - تحولت شركة بيت الطاقة الكويتية إلى تحقيق أرباح بلغت 1.14 مليون دينار (أربعة ملايين دولار) في عام 2013 مقابل خسارة نحو عشرة ملايين دينار في عام 2012.