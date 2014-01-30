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أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي ترتفع 10% في 2013

Thu Jan 30, 2014 11:53am GMT
 
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الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية للبنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الخميس ارتفاع أرباحه السنوية عشرة بالمئة إلى 42.46 مليون دينار (150.4 مليون دولار) في 2013 مقابل 38.5 مليون دينار في 2012.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 20 فلسا للسهم وعشرة أسهم منحة لكل 100 سهم عن نتائج 2013.

(الدولار = 0.2824 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 