أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي ترتفع 10% في 2013
الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية للبنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الخميس ارتفاع أرباحه السنوية عشرة بالمئة إلى 42.46 مليون دينار (150.4 مليون دولار) في 2013 مقابل 38.5 مليون دينار في 2012.
وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 20 فلسا للسهم وعشرة أسهم منحة لكل 100 سهم عن نتائج 2013.
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