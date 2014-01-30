مصحح-أرباح أعيان العقارية الكويتية تهبط 68% في 2013

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركةأعيان العقارية الكويتية اليوم الخميس هبوط أرباحها 67.6 بالمئة إلى ‭‭‭‭‭1.2‬‬‬‬‬ مليون دينار (4.2 مليون دولار) في 2013 مقابل 2.3 مليون دينار ‭‭‭‭‭في 2012‬‬‬‬‬‬‬‬.

وقالت الشركة التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع أرباح عن 2013.