نمو أرباح اسمنت أم القيوين 148% في 2013

الكويت 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات مالية أعلنت اليوم الأحد ارتفاع أرباح شركة صناعات اسمنت أم القيوين الإماراتية 148 بالمئة في 2013 إلى 24.5 مليون درهم مقابل 9.9 مليون درهم في العام السابق.