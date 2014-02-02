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أرباح القرين للبتروكيماويات الكويتية تهبط 76% في الربع/3

Sun Feb 2, 2014 11:20am GMT
 
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الكويت 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات مالية اليوم الأحد هبوط أرباح القرين لصناعة الكيماويات البترولية 76 بالمئة إلى 842 ألف دينار (ثلاثة ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول وهي فترة الربع الثالث من سنتها المالية وذلك مقابل 3.5 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة الكويتية في بيان نشر بموقع البورصة على الانترنت أن أرباحها بلغت 8.9 مليون دينار في الأشهر التسعة لنهاية ديسمبر كانون الأول مقابل 3.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.

(الدولار = 0.2824 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 