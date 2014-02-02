أرباح القرين للبتروكيماويات الكويتية تهبط 76% في الربع/3

الكويت 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات مالية اليوم الأحد هبوط أرباح القرين لصناعة الكيماويات البترولية 76 بالمئة إلى 842 ألف دينار (ثلاثة ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول وهي فترة الربع الثالث من سنتها المالية وذلك مقابل 3.5 مليون دينار قبل عام.