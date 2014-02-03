مقدمة 1-بيت التمويل الكويتي يجنب 187 مليون دينار مخصصات في 2013

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الكويت 3 فبراير شباط (رويترز) - قال محمد على الخضيرى رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي اليوم الاثنين إن البنك جنب مخصصات قدرها 187 مليون دينار (662.2 مليون دولار) في 2013.

وأفاد أكبر بنك إسلامي في الكويت أن أرباحه نمت 32 بالمئة إلى 115.5 مليون دينار (410.4 ملون دولار) في 2013.

وقال الخضيري في بيان تلقت رويترز نسخة منه "النتائج الايجابية التي حققها بيت التمويل الكويتي العام الماضي أسفرت عن ارتفاع مستوى جودة الأصول حيث استمر (البنك) فى جهوده لتحسين جودة المحفظة التمويلية."

وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 13 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 13 فلسا للسهم وأسهم منحة بواقع 13 سهما لكل 100 سهم.

وتخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وبلغت أرباح البنك 26.4 مليون دينار في الربع الرابع من 2013 مقابل 11.8 مليون دينار قبل عام طبقا لحسابات لرويترز.

وقال الخضيري إن إجمالي إيرادات 2013 بلغ 996 مليون دينار بزيادة 7.3 بالمئة عن 2012. وبلغت ربحية السهم 32.69 فلس بزيادة 23 بالمئة عن العام السابق. والدينار الكويتي ألف فلس.

وارتفع حجم الأصول إلى 16.1 مليار دينار في 2013 بزيادة عشرة بالمئة عن العام السابق وزاد حجم الودائع إلى 10.1 مليار دينار بزيادة ثمانية بالمئة.

وقال الخضيري إن بيت التمويل الكويتي يواصل سياسته التوسعية فى الأسواق الخارجية ويستهدف تعزيز حضوره الدولي فى الأسواق والمراكز المالية المهمة على مستوى العالم.