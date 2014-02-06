طفرة في أرباح البنك التجاري الكويتي في 2013

الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - حقق البنك التجاري الكويتي طفرة في أرباحه السنوية حيث بلغت 23.5 مليون دينار (83.2 مليون دولار) في 2013 مقابل 1.1 مليون دينار في 2012.

وقال البنك اليوم الخميس في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس إدارته "رفع توصية إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنحو سبعة فلوس لكل سهم (7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم) وأسهم منحة بنسبة 11 في المئة علما بأن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجهات الرقابية المختصة."