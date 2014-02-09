قفزة بأرباح الصناعات المتحدة الكويتية في 2013
الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - حققت الصناعات المتحدة الكويتية إحدى شركات مجموعة مشاريع الكويت القابضة قفزة في أرباحها السنوية لتصل إلى 28.08 مليون دينار (99.47 دولار) في 2013 مقابل 3.35 مليون دينار قبل عام.
وقالت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 25 فلسا للسهم أرباحا عن 2013. والدينار الكويتي ألف فلس.
(الدولار = 0.2823 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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