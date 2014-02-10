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خسائر بنك وربة الكويتي تتضاعف في 2013 إلى 3.7 مليون دينار

Mon Feb 10, 2014 10:57am GMT
 
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الكويت 10 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك وربة الكويتي الإسلامي اليوم الاثنين ارتفاع خسائره إلى 3.71 مليون دينار (13.15 مليون دولار) في 2013 مقابل 1.86 مليون دينار في 2012.

وقال البنك في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارته أوصى بعدم توزيع أرباح عن سنة 2013.

(الدولار = 0.2821 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 