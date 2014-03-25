مساهمو الوطنية للاتصالات الكويتية يوافقون على توزيع 125 فلسا

الكويت 25 مارس آذار (رويترز) - وافق مساهمو الوطنية للاتصالات الكويتية اليوم الثلاثاء على توزيع أرباح نقدية 125 فلسا (44 سنتا أمريكيا) للسهم عن نتائج 2013.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع للجمعية العامة العادية إن الوطنية للاتصالات ستستخدم "في القريب العاجل" العلامة التجارية لشركتها الأم مجموعة أريد القطرية التي تملك 92 بالمئة فيها.