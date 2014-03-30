أرباح نور الكويتية تتضاعف في 2013 إلى 9 ملايين دينار

الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة نور للاستثمار الكويتية اليوم الأحد تضاعف أرباحها السنوية إلى 9.1 مليون دينار (32.3 مليون دولار) في 2013 مقابل 4.5 مليون دينار في 2012.

وقالت الشركة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية وتمتلك 49 في المئة من بنك ميزان الباكستاني في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 10 أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن 2013.