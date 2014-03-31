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تراجع أرباح مجموعة الصناعات الكويتية 22% في 2013

Mon Mar 31, 2014 6:02am GMT
 
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الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات مالية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية اليوم الإثنين هبوط أرباحها السنوية 22 بالمئة إلى 10.2 مليون دينار (36.2 مليون دولار) في 2013 مقابل 13 مليون دينار في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع خمسة فلوس للسهم أرباحا عن 2013.

(الدولار = 0.2817 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير أحمد إلهامي)
 