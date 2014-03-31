تراجع أرباح مجموعة الصناعات الكويتية 22% في 2013
الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات مالية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية اليوم الإثنين هبوط أرباحها السنوية 22 بالمئة إلى 10.2 مليون دينار (36.2 مليون دولار) في 2013 مقابل 13 مليون دينار في العام السابق.
وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع خمسة فلوس للسهم أرباحا عن 2013.
(الدولار = 0.2817 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.