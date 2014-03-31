تراجع أرباح مجموعة الصناعات الكويتية 22% في 2013

الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات مالية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية اليوم الإثنين هبوط أرباحها السنوية 22 بالمئة إلى 10.2 مليون دينار (36.2 مليون دولار) في 2013 مقابل 13 مليون دينار في العام السابق.