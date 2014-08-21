أرباح أركان الكويت تقفز 258% في الربع/3
الكويت 21 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة أركان الكويت العقارية اليوم الخميس تحقيق قفزة في الأرباح بلغت 258 في المئة إلى 2.4 مليون دينار (8.5 مليون دولار) في الربع الثالث للشركة المنتهي في 31 يوليو تموز مقابل 671 ألف دينار قبل عام.
وأوضحت البيانات التي نشرت على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت أن الشركة حققت 3.82 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية مقابل 1.85 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
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