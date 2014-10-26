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البنك التجاري الكويتي يحقق 12.1 مليون دينار أرباحا في الربع/3

Sun Oct 26, 2014 9:10am GMT
 
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الكويت 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق البنك التجاري الكويتي أرباحا بلغت 12.1 مليون دينار (41.8 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل لاشيء قبل عام.

وأظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت أن أرباحه بلغت 25.3 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع 7.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزا بيان البنك زيادة الأرباح "بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التشغيل وانخفاض مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى."

(الدولار = 0.2892 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 