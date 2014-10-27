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أرباح البنك الأهلي الكويتي ترتفع 2.8% في الربع/3

Mon Oct 27, 2014 1:11pm GMT
 
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الكويت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك الأهلي الكويتي اليوم الاثنين ارتفاع أرباحه الفصلية 2.8 بالمئة إلى 8.2 مليون دينار (28.3 مليون دولار) في الربع الثالث من العام مقابل ثمانية ملايين دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن البنك حقق أرباحا قدرها 27.32 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2014 مقارنة مع 25.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

(الدولار = 0.2893 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 