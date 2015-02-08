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ارتفاع طفيف بأرباح المباني الكويتية في 2014

Sun Feb 8, 2015 12:07pm GMT
 
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الكويت 8 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة المباني الكويتية اليوم الأحد ارتفاعا طفيفا بلغ نحو 0.5 بالمئة في أرباح 2014.

وأظهرت البيانات المنشورة بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت 48.18 مليون دينار (163.32 مليون دولار) في 2014 مقابل 47.92 مليون دينار في 2013.

وبلغت أرباح الشركة 11.9 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 9.1 مليون دينار قبل عام.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 15 فلسا نقديا للسهم الواحد و15 سهما لكل 100 سهم أرباحا عن 2014.

(الدولار = 0.295 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 