أرباح إيكويت الكويتية تهبط 21% في 2014

الكويت 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها شركة ايكويت للبتروكيماويات التي تمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الكويتيين وشركة داو للكيماويات اليوم الأربعاء هبوط الأرباح السنوية 20.5 بالمئة في 2014.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها الصافية بلغت 1.04 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2014 مقارنة بأرباح صافية بلغت 1.245 مليار دولار عن سنة 2013.

وقال الرئيس التنفيذي محمد حسين "مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والتطورات التي أحاطت بالعام 2014 فإن هذه النتائج تعتبر في منتهى الإيجابية لكونها أرباحا صافية بلغت مئات ملايين الدولارات وامتلاك الشركة لتقييم مالي ممتاز بشهادة جهات معتمدة ومعترف بها دوليا."

وأضاف أن 2014 تخلله جملة من التحديات الجدية التي واجهت الصناعة الهيدروكربونية ككل بما فيها قطاع البتروكيماويات لاسيما مع انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بنسبة تجاوزت 40 في المئة خلال فترة زمنية لم تتجاوز الثلاثة أشهر.

واضاف أن من التحديات أيضا نقص المواد اللقيم اللازمة لصناعة البتروكيماويات مع ارتفاع تكلفتها بصورة واضحة خلال معظم العام وتذبذب الأسعار العالمية وزيادة الطلب رغم انخفاض الأسعار وعدم وجود فرص للنمو والتوسع.

وتمثل شركة ايكويت للبتروكيماويات التي تأسست عام 1995 شراكة عالمية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو للكيماويات وشركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.