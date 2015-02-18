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المركز المالي الكويتي يسجل خسارة في الربع/4

Wed Feb 18, 2015 6:44am GMT
 
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الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - سجل المركز المالي الكويتي خسارة بلغت 2.29 مليون دينار (7.75 مليون دولار) في الربع الرابع من 2014 مقابل أرباح قدرها 418 ألف دينار في الفترة المقابلة من 2013.

وأوضح بيان نشرته الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح سنة 2014 بلغت أربعة ملايين دينار مقابل 6.2 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في البيان "يرجع سبب الانخفاض في صافي الربح (في الربع الرابع) إلى التغير في القيمة العادلة للاستثمارات.. من خلال بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014."

(الدولار = 0.2955 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 