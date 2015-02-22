الأرباح الصافية لمشاريع الكويت القابضة ترتفع 2% في الربع/4

الكويت 22 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة مشاريع الكويت (كيبكو) أكبر شركة استثمار مدرجة في الكويت نموا نسبته اثنين بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 ورفعت التوزيعات النقدية لعام 2014 عن مثيلتها في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح في الاشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 14.26 مليون دينار (48.26 مليون دولار) مقارنة مع 13.96 مليون دينار قبل عام.

وكيبكو هي شركة استثمار وتمتلك حصصا في شركات بقطاعات الإعلام والصناعة والعقارات والقطاع المالي.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد عن عام 2014. والدينار ألف فلس.

وبحسب بيان سابق للشركة فقد وزعت 20 فلسا للسهم وأسهم مجانية بنسبة خمسة بالمئة عن سنة 2013.

وأضاف بيان اليوم أن أرباح الشركة بلغت 46.09 مليون دينار في سنة 2014 مقابل 40.06 مليون دينار في سنة 2013.

(الدولار = 0.2955 دينار)