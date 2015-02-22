نمو أرباح الأهلي المتحد البحريني 38% في الربع/4

الكويت 22 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها البنك الأهلي المتحد البحريني اليوم الأحد ارتفاع أرباحه الفصلية 38 بالمئة إلى 106.2 مليون دولار في الربع الرابع من 2014 مقابل 77.2 مليون قبل عام.