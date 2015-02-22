نمو أرباح الأهلي المتحد البحريني 38% في الربع/4
الكويت 22 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها البنك الأهلي المتحد البحريني اليوم الأحد ارتفاع أرباحه الفصلية 38 بالمئة إلى 106.2 مليون دولار في الربع الرابع من 2014 مقابل 77.2 مليون قبل عام.
وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت أن البنك حقق ارباحا صافية بلغت 482.5 مليون دولار في 2014 مقابل 579.4 مليون دولار في 2013.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4.5 سنت للسهم وخمسة أسهم لكل 100 سهم عن 2014. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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