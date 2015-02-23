أريد الكويت تقول إنها لم تحقق أرباحا في الربع/4

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - ألقت شركة أريد الكويت - ثالث أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في البلاد من حيث عدد المشتركين - باللوم في عدم تحقيق أرباح في الربع الأخير من العام الماضي على خسائر أسعار الصرف واستثماراتها في الجزائر وإعادة هيكلة عملياتها في تونس.

وأعلنت الشركة التابعة لأريد القطرية اليوم الاثنين أنها لم تحقق أرباحا صافية في الثلاثة شهور حتى 31 من ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 18.4 مليون دينار (62.2 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام السابق.

كانت المجموعة المالية هيرميس قد توقعت ربحا فصليا للشركة 13.95 مليون دينار.

وتتنافس أريد الكويت محليا مع زين ومع فيفا التابعة لشركة الاتصالات السعودية.

وتراجعت أريد الكويت للمرتبة الثالثة من حيث عدد المشتركين مع نجاح سياسة التسعير لفيفا في جذب العملاء. وتسبب هذا في تراجع مطرد لأرباح أريد الكويت التي تملك أيضا عمليات في الجزائر وتونس والمالديف والأراضي الفلسطينية.

وبلغت أرباح أريد الكويت 45.7 مليون دينار في عام 2014 مقارنة مع 76.1 مليون في 2013.

واقترحت الشركة توزيعات نقدية 0.07 دينار للسهم. وتشير بيانات لرويترز إلى أن الشركة دفعت توزيعات 0.125 دينار للسهم عن العام 2013.

وتملك أريد القطرية 92.1 بالمئة في أريد الكويت.