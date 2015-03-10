أرباح سفن الكويتية ترتفع 21% في الربع/4
الكويت 10 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها الفصلية 20.7 بالمئة في الربع الرابع من العام إلى 1.34 مليون دينار (4.5 مليون دولار) مقابل 1.107 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 2.54 مليون دينار في 2014 مقابل 1.85 مليون دينار في 2013.
وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى "زيادة الإيرادات التشغيلية".
وأوصت بتوزيع خمسة فلوس أرباحا نقدية للسهم عن سنة 2014.
(الدولار = 0.298 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.