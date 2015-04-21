أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 12% في الربع/1
الكويت 21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الثلاثاء نمو أرباحه 12 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 9.78 مليون دينار مقارنة مع 8.73 مليون دينار قبل عام.
وقال البنك في البيان الذي نشره على موقع بورصة الكويت الإلكتروني إن ارتفاع الأرباح جاء "نتيجه لتحسن الربحية في الأعمال الأساسية وخاصة بفضل ارتفاع صافي إيرادات الفوائد مما حقق نموا بنسبة 15 بالمئة في الأرباح التشغيلية. وقد ارتفع صافي الربح تبعا لذلك بحوالي 12 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق."
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