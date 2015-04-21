أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 12% في الربع/1

الكويت 21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الثلاثاء نمو أرباحه 12 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 9.78 مليون دينار مقارنة مع 8.73 مليون دينار قبل عام.