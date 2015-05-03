صافي ربح أعيان العقارية الكويتية يهبط 79% في الربع‭/‬1

الرياض 3 مايو أيار (رويترز) - سجلت شركة أعيان العقارية الكويتية انخفاضا نسبته 79 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بفعل تراجع أرباح النشاط العقاري وانخفاض حصص الشركة من نتائج شركات زميلة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الأرباح المجمعة بلغ 215 ألفا و182 دينارا (713 ألفا و941 دولارا) في الربع الأول مقارنة مع 1.02 مليون دينار قبل عام.

وعزا البيان هبوط الأرباح المجمعة إلى "انخفاض الأرباح من النشاط العقاري والتمويل العقاري بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة في نتائج شركات زميلة بمبلغ 800 ألف دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي."

وانخفض صافي الربح التشغيلي للشركة 68 بالمئة في الربع الأول إلى 354 ألفا و652 دينارا من 1.1 مليون دينار قبل عام.

وبحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش انخفض سهم الشركة 2.11 بالمئة في حين صعد المؤشر السعري للبورصة 0.51 بالمئة إلى 6409 نقاط.

(الدولار = 0.3014 دينار كويتي)