أرباح لوجستيك الكويتية ترتفع 33% في الربع الأول

الكويت 7 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج مالية أعلنتها شركة كي جي ال لوجستيك (لوجستيك) الكويتية اليوم الخميس ارتفاع أرباحها الفصلية 33 في المئة في الربع الأول.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أنها حققت أرباحا بلغت 1.747 مليون دينار في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة بمبلغ 1.31 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.