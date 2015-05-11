بيان: صافي ربح أمريكانا الكويتية ينزل 4.3% في الربع/1

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة الكويتية للأغذية امريكانا الكويتية في بيان اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول انخفض 4.3 في المئة.

وامريكانا صاحبة حقوق امتياز لسلاسل مطاعم من بينها كنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت.

وأضافت الشركة في بيانها للبورصة أن صافي الربح بلغ 17.3 مليون دينار (57.3 مليون دولار) في أول ثلاثة أشهر من العام مقابل 18.1 مليون قبل عام.

كانت امريكانا قالت في يناير كانون الثاني إن عائلة الخرافي الكويتية الثرية التي تدعمها والمساهم الرئيسي فيها تواصل المفاوضات مع عدة أطراف بشأن احتمال بيع حصة.