الكويت 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية اليوم الثلاثاء نمو أرباحها 17 في المئة في الربع الأول.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت ‬‬أنها ربحت 5.916 مليون دينار (19.62 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 5.044 مليون في الفترة ذاتها من 2014.