أرباح زين الكويتية تهبط 26.7% في الربع/1

الكويت 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات أعلنتها شركة زين للاتصالات الكويتية اليوم الثلاثاء هبوط أرباحها الفصلية 26.7 بالمئة بالربع الأول من العام طبقا لحسابات لرويترز.

وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها بلغت 41 مليون دينار (136 مليون دولار) على مدى الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار.

كانت زين التي تعمل في عدد من دول المنطقة حققت أرباحا قدرها 55.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق زين ربحا فصليا قدره 41.1 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الربع الأول 279 مليون دينار مقارنة مع 311 مليون دينار قبل عام.