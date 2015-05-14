أرباح الكويتية للاستثمار تهبط 73% في الربع/1

الكويت 14 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة الكويتية للاستثمار اليوم الخميس هبوط أرباحها 73 بالمئة إلى 1.13 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع 4.22 مليون دينار قبل عام.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها الشركة بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 2.069 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقارنة مع 7.708 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إن سبب هبوط الأرباح هو الزيادة في خسائر تحويل عملات أجنبية بمبلغ 1.4 مليون دينار نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي بنسبة ثلاثة بالمئة وانخفاض أرباح الأوراق المالية بمبلغ 2.34 مليون دينار نتيجة لظروف السوق.