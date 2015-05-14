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أرباح عقارات الكويت تهبط 18% في الربع/1

Thu May 14, 2015 12:01pm GMT
 
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الكويت 14 مايو أيار (روتيرز) - أظهرت النتائج المالية لشركة عقارات الكويت اليوم الخميس هبوط أرباحها 18 بالمئة إلى 1.45 مليون دينار (4.8 مليون دولار) في الربع الأول من السنة مقابل 1.78 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 1.61 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقارنة مع 1.97 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار = 0.3016 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 