أرباح عقارات الكويت تهبط 18% في الربع/1

الكويت 14 مايو أيار (روتيرز) - أظهرت النتائج المالية لشركة عقارات الكويت اليوم الخميس هبوط أرباحها 18 بالمئة إلى 1.45 مليون دينار (4.8 مليون دولار) في الربع الأول من السنة مقابل 1.78 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 1.61 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقارنة مع 1.97 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي.