أرباح أجيليتي الكويتية ترتفع 5% في الربع/ 1

الكويت 17 مايو أيار (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الأحد ارتفاع الأرباح بنسبة خمسة في المئة بدعم من نمو الأرباح التشغيلية لتأتي النتائج متماشية مع توقعات المحللين.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن صافي ربح الربع الأول بلغ 11.82 مليون دينار (39.26 مليون دولار) مقابل 11.24 مليون دينار قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تسجل الشركة أرباحا عند 11.83 مليون دينار في الربع الاول.

وقال البيان إن ارتفاع الأرباح يعود إلى "زيادة الأرباح التشغيلية للشركة."

وبلغت ربحية السهم الواحد 10.79 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة مع 10.26 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي.

والدينار الكويتي ألف فلس.