صافي ربح بنك وربة الكويتي يرتفع 16 بالمئة في الربع/2

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك وربة الكويتي أحدث البنوك الإسلامية في البلاد نموا بنسبة 16 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة في صافي إيرادات التمويل.

وبحسب النتائج التي أعلنها البنك على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت بلغ صافي ربح الربع الثاني 238 ألف دينار مقابل 205 آلاف قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "زيادة صافي إيرادات التمويل والتي تعود بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 50 بالمئة في محفظة التمويل بنهاية يونيو حزيران مقارنة بمستواها قبل عام."

(الدولار = 0.3 دينار كويتي)