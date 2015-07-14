صافي ربح ألافكو الكويتية يقفز 32% في الربع‭/‬3 من سنتها المالية

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية أن أرباحها الصافية قفزت 32 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية للشركة التي تبدأ في أكتوبر تشرين الأول بدعم من شراء طائرات وتأجيرها.

وبلغ صافي ربح الشركة في الاشهر الثلاثة من ابريل نيسان الي نهاية يونيو حزيران 5.16 مليون دينار (17.2 مليون دولار) مقابل 3.92 مليون دينار قبل عام.

وفي بيان للبورصة عزت الشركة نمو الأرباح إلى "شراء ثلاث طائرات مع عقود التأجير المرتبطة بها."

كانت ألافكو قالت في مارس اذار إنها اشترت محفظة مكونة من ثلاث طائرات "مع عقود التأجير المرتبطة بها" من شركة فلاي ليسنج ليمتد مقابل 137 مليون دولار.

(الدولار = 0.3 دينار كويتي)