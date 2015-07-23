أرباح البنك الأهلي الكويتي ترتفع 4% في الربع/2

الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - حقق البنك الأهلي الكويتي ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته نحو أربعة في المئة في أرباحه الصافية حيث بلغت 11.38 مليون دينار (37.56 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 10.95 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن الأرباح الصافية لفترة النصف الأول من العام بلغت 20.44 مليون دينار مقارنة مع 19.07 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.

وعزا البنك هذه الزيادة في الأرباح إلى "زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم الأعمال وانخفاض المخصصات."