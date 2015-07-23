أرباح الراي الكويتية تقفز 36% في النصف/1
الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة الراي الإعلامية الكويتية اليوم الخميس في بيان صحفي إن أرباحها الفصلية قفزت 36 في المئة لتصل إلى 3.74 مليون دينار (12.3 مليون دولار) في النصف الأول من 2015 مقابل 2.74 مليون دينار قبل عام.
وطبقا لحسابات رويترز فقد بلغت أرباح الشركة 2.08 مليون دينار في الربع الثاني من 2015 مقارنة مع 1.76 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.
(الدولار = 0.303 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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