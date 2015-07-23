أرباح الراي الكويتية تقفز 36% في النصف/1

الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة الراي الإعلامية الكويتية اليوم الخميس في بيان صحفي إن أرباحها الفصلية قفزت 36 في المئة لتصل إلى 3.74 مليون دينار (12.3 مليون دولار) في النصف الأول من 2015 مقابل 2.74 مليون دينار قبل عام.