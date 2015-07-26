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صافي ربح أريد الكويت ينخفض 30% في الربع/2

Sun Jul 26, 2015 12:44pm GMT
 
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دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - سجلت أريد الكويت المشغلة لخدمات الهاتف المحمول اليوم الأحد انخفاضا بلغ 30 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام مواصلة هبوطا طويلا في الأرباح.

وشهدت الشركة وهي إحدى وحدات أريد القطرية والتي تتنافس في سوق الاتصالات الكويتية مع زين وفيفا التابعة للاتصالات السعودية تراجعا في الأرباح بأحد عشر ربعا من الأربعة عشر ربعا الأخيرة.

وقالت أريد الكويت في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 12.6 مليون دينار (41.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 18 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وللشركة أنشطة في الجزائر وتونس والمالديف والأراضي الفلسطينية.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 184.8 مليون دينار مقابل 196.7 مليون دينار قبل عام.

(الدولار = 0.3029 دينار كويتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 