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نمو صافي ربح طيران الجزيرة الكويتية 14% في الربع/2

Tue Jul 28, 2015 2:05pm GMT
 
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الكويت 28 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء إن أرباحها الصافية ارتفعت 14.2 في المئة إلى 3.2 مليون دينار في الربع الثاني من 2015 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت الشركة حققت أرباحا صافية بلغت 2.8 مليون دينار في الربع الثاني من 2014.

وقالت الشركة اليوم في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنها حققت أرباحا صافية قدرها 6.2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي بزيادة 27.1 في المئة عن مستواها قبل عام.

وأضاف البيان "يأتي هذا النمو المستمر في نتائج الشركة بفضل زيادة الطلب وزيادة معدل إشغال المقاعد بنسبة 4.1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي."

(الدولار = 0.3027 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 