أرباح ميزان الكويتية ترتفع 82% في الربع/2

الكويت 2 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها ميزان القابضة الكويتية اليوم الأحد ارتفاع الأرباح الصافية 82 بالمئة لتصل إلى 7.04 مليون دينار (23.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل 3.86 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن أرباحها الصافية ارتفعت 66 بالمئة إلى 12.5 مليون دينار في النصف الأول من العام مقابل 7.5 مليون دينار قبل عام.

وعزت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى وقوع شهر رمضان فيه بالاضافة إلى حصولها على تعويض من شركة تأمين "نتج عنه صافي أثر إيجابي يبلغ 2.2 مليون دينار."